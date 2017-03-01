Стартовала продажа билетов на Кубок конфедераций FIFA 2017

Купить билеты можно на сайте www.fifa.com в разделе «Билеты». Для посещения игр Кубка каждому зрителю нужно будет получить паспорт болельщика. Для этого нужно подать заявку на сайте www.fan-id.ru с номером заявки на билет.

Напомним, что Кубок конфедераций FIFA 2017 пройдет в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

В Казани на стадионе «Казань Арена» пройдут 4 матча:

— 18 июня в 18.00 состоится матч Португалия-Мексика.

— 22 июня в 21.00 состоится игра между сборными Германии и Чили.

— 24 июня в 18.00 сыграют сборные Мексики и России.

— полуфинал состоится 28 июня в 21.00 между победителями группы А1-В2.