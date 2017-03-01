Стартовала продажа билетов на Кубок конфедераций FIFA 2017
Вторая волна продаж билетов на Кубок конфедераций по футболу в России в порядке живой очереди стартовала 1 марта и продлится до 5 марта, сообщается на сайте FIFA.
Вторая волна продаж билетов на Кубок конфедераций по футболу в России в порядке живой очереди стартовала 1 марта и продлится до 5 марта, сообщается на сайте FIFA.
Купить билеты можно на сайте www.fifa.com в разделе «Билеты». Для посещения игр Кубка каждому зрителю нужно будет получить паспорт болельщика. Для этого нужно подать заявку на сайте www.fan-id.ru с номером заявки на билет.
Напомним, что Кубок конфедераций FIFA 2017 пройдет в четырех городах России — Москве,
В Казани на стадионе «Казань Арена» пройдут 4 матча:
— 18 июня в 18.00 состоится матч
— 22 июня в 21.00 состоится игра между сборными Германии и Чили.
— 24 июня в 18.00 сыграют сборные Мексики и России.
— полуфинал состоится 28 июня в 21.00 между победителями группы А1-В2.