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17:29 (мск), источник: АиФ Казань

Стартовала продажа билетов на Кубок конфедераций FIFA 2017

Вторая волна продаж билетов на Кубок конфедераций по футболу в России в порядке живой очереди стартовала 1 марта и продлится до 5 марта, сообщается на сайте FIFA.

Купить билеты можно на сайте www.fifa.com в разделе «Билеты». Для посещения игр Кубка каждому зрителю нужно будет получить паспорт болельщика. Для этого нужно подать заявку на сайте www.fan-id.ru с номером заявки на билет.

Напомним, что Кубок конфедераций FIFA 2017 пройдет в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

В Казани на стадионе «Казань Арена» пройдут 4 матча:

— 18 июня в 18.00 состоится матч Португалия-Мексика.

— 22 июня в 21.00 состоится игра между сборными Германии и Чили.

— 24 июня в 18.00 сыграют сборные Мексики и России.

— полуфинал состоится 28 июня в 21.00 между победителями группы А1-В2.

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