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17:27 (мск), источник: Вести - Калининград

Большая разведка. На Балтийском флоте начались специальные учения

На Балтийском флоте начался полевой выход разведчиков соединений и частей сухопутных и береговых войск флота с практическими занятиями по воздушно-десантной подготовке. В нём участвуют более 200 военнослужащих.

На одном из полигонов флота разведчики проведут боевое слаживание групп и отделений, боевые стрельбы, а на заключительном этапе сбора примут участие в тактико-специальном учении в составе подразделения.

Во время тактической подготовки разведчикам также предстоит совершенствовать навыки преодоления комплекса препятствий и заграждений «Тропы разведчика», выполнить упражнения по метанию гранат, штык-ножей и саперных лопаток.

Кроме того, балтийцы будут учится владеть стреляющим ножом разведчика и бесшумным стрелковым оружием.

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