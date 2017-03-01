Большая разведка. На Балтийском флоте начались специальные учения

На одном из полигонов флота разведчики проведут боевое слаживание групп и отделений, боевые стрельбы, а на заключительном этапе сбора примут участие в тактико-специальном учении в составе подразделения.

Во время тактической подготовки разведчикам также предстоит совершенствовать навыки преодоления комплекса препятствий и заграждений «Тропы разведчика», выполнить упражнения по метанию гранат, штык-ножей и саперных лопаток.

Кроме того, балтийцы будут учится владеть стреляющим ножом разведчика и бесшумным стрелковым оружием.