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15:30 (мск), источник: Pro Город Самара

90% пойманных бродячих животных в Самаре усыпляют

Судьбы бездомных животных в городе до сих пор решает инструкция от 1981 года.

7 000 безнадзорных собак ежедневно терроризируют улицы Самары. Об этом сообщил начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Самары Леонид Дюгаев. По его словам, до начала стерилизации численность безнадзорных животных составляла 16,6 тысяч особей. После начала использования стерилизации численность сначала возросла до 17,5 тысяч, а после пошла на спад. А в 2015 году достигла 5 тысяч животных. Сейчас численность снова поползла вверх.

Также Дюгаев, как и его коллеги, на заседании круглого стола комиссии Общественной палаты Самарской области по охране окружающей среды и экологической безопасности отметил отсутствие сформированной законодательной базы.

 — Концепции работы с безнадзорными животными в городе разрабатываются на местах, опираясь на инструкции от 1981 года. Всех пойманных животных осматривает врач и выносит своё решение — эвтаназия или стерилизация и прививка. А дальше животного ждёт либо передержка, либо возвращение в среду, — рассказал Дюгаев.

Чиновник отметил, что смертельный укол получают 90% пойманных животных.

Представитель Роспотребнадзора привела довольно оптимистичную статистику:

— В 2016 зарегистрировано 20 случаев бешенства среди животных, что на 73% меньше, чем в 2015 году, — 75 случаев. Среди поражённых — кошки, лисы и собаки. От укусов и других повреждений в 2016 году за помощью обращались 9103 человек. От бешенства пострадали 74 человека, — рассказала Наталья Красильникова, и.о. начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Из 9103 тысяч человек, пострадавших от зверей, 3000 получили травмы от безнадзорных и домашних собак, 2700 — от домашних кошек, 730 — от безнадзорных кошек. 345 человек пострадали от диких животных и 70 человек — от лошадей и домашней птицы. Случаев заболевания бешенством в 2016 год не зарегистрировано.

Напомним, что зоозащитники выступают за точечную работу, отлов и стерилизацию только определённых особей.

— Уничтожение собак или их отлов не оказывает долгосрочного влияния на численность популяции бродячих собак и не защищает население от бешенства. Более того, это может привезти к обратным результатам. Для эффективной регуляции нужно вакцинировать 70% популяции от бешенства, а стерилизовать определённых особей. Для этого нужно провезти глубокое исследование и выявить самых живучих, стерилизовать их, и тогда мы будет эффективный контроль и уменьшение затрат, — рассказала председатель общественной организации «Живая планета — детям» зоозащитница Ульяна Самсонова.

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