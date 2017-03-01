Нижегородские синоптики прогнозируют кратковременные осадки в виде дождя и мороси 4—5 марта

Температура воздуха днем при южном порывистом ветре составит 0…+3°. 2 марта существенных изменений в характере погоды не предвидится: будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью около 0°, днем оттепели до +1…+4°. 3 марта пасмурную с дождями погоду принесет активный атмосферный фронт. Южный ветры сохранят очень теплую погоду: ночью 0…+1°, днем +2…+4°. Накат, гололедица.

В выходные дни (4 и 5 марта) при значительной облачности местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мороси. Температура воздуха при юго-западном ветре ночью составит −1…+2°, днем +1…+4°. На дорогах будет по-прежнему скользко.