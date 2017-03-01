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15:45 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Минздрав объяснил, почему из челябинских поликлиник исчезла вакцина АКДС

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта, РИА ФедералПресс. Родители маленьких челябинцев столкнулись с проблемой: из городских поликлиник исчезла бесплатная вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка. По сообщениям местных СМИ, вакцинацию остановили из-за плохого качества препарата, закупленного на федеральные деньги. Ситуацию «ФедералПресс» прокомментировали в региональном минздраве.

В Челябинскую область партия вакцины АКДС (вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная адсорбированная) поступила в конце 2016 года. А в начале февраля 2017 года Росздравнадзор потребовал приостановить реализацию препарата до тех пор, пока не будут получены результаты дополнительного исследования на соответствие установленным стандартам.

В настоящее время региональный минздрав уточняет сведения о количестве пациентов, поставивших данную прививку. В ведомстве отмечают, что с момента начала использования препарата не было зарегистрировано ни одного случая нежелательной реакции на вакцину.

По предварительным данным, результаты дополнительного обследования качества препарата не показали нарушений. Окончательное заключение появится в ближайшее время. Как только будет получено подтверждение качества вакцины, снимут запрет на ее использование.

Минздрав региона, учитывая сложившуюся ситуацию с вакциной АКДС, принял решение за счет средств областного бюджета закупить моновакцину против полиомиелита и комбинированную вакцину против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита. Первая партия таких препаратов уже поступила в медицинские учреждения области.

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