Минздрав объяснил, почему из челябинских поликлиник исчезла вакцина АКДС

В Челябинскую область партия вакцины АКДС (вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная адсорбированная) поступила в конце 2016 года. А в начале февраля 2017 года Росздравнадзор потребовал приостановить реализацию препарата до тех пор, пока не будут получены результаты дополнительного исследования на соответствие установленным стандартам.

В настоящее время региональный минздрав уточняет сведения о количестве пациентов, поставивших данную прививку. В ведомстве отмечают, что с момента начала использования препарата не было зарегистрировано ни одного случая нежелательной реакции на вакцину.

По предварительным данным, результаты дополнительного обследования качества препарата не показали нарушений. Окончательное заключение появится в ближайшее время. Как только будет получено подтверждение качества вакцины, снимут запрет на ее использование.

Минздрав региона, учитывая сложившуюся ситуацию с вакциной АКДС, принял решение за счет средств областного бюджета закупить моновакцину против полиомиелита и комбинированную вакцину против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита. Первая партия таких препаратов уже поступила в медицинские учреждения области.