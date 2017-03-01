В деревне на севере Пермского края из колодцев пропала вода
Жителям приходится растапливать снег и ждать, когда воду привезёт местная администрация.
Жителям приходится растапливать снег и ждать, когда воду привезёт местная администрация.
Жители деревни Отопково в Кочевском районе
Уже 4 месяца местная администрация подвозит питьевую воду в цистернах. Для хозяйственных нужд люди её получают, растапливая снег. В деревнях Митино и Сёрва из Юксеевского сельского поселения воды тоже нет, но её местным жителям никто не подвозит, сообщает портал «Парма-новости». Люди берут её из пруда и речки.
Жители Отопково считают причиной исчезновения воды жаркое лето и чересчур морозную зиму, которая пришла неожиданно. Первые морозы наступили в начале ноября, столбик термометра сразу упал до -27 градусов.