В деревне на севере Пермского края из колодцев пропала вода

Жители деревни Отопково в Кочевском районе Коми-Пермяцкого округа четвёртый месяц живут без питьевой воды. Она пропала из колодцев поздней осенью.

Уже 4 месяца местная администрация подвозит питьевую воду в цистернах. Для хозяйственных нужд люди её получают, растапливая снег. В деревнях Митино и Сёрва из Юксеевского сельского поселения воды тоже нет, но её местным жителям никто не подвозит, сообщает портал «Парма-новости». Люди берут её из пруда и речки.

Жители Отопково считают причиной исчезновения воды жаркое лето и чересчур морозную зиму, которая пришла неожиданно. Первые морозы наступили в начале ноября, столбик термометра сразу упал до -27 градусов.