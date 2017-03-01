Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире
Суд отклонил жалобу террориста на "бесчеловечное обращение"
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Жена Караченцова находилась за рулём нетрезвой - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о сражении с РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
16Скончался Виталий Чуркин
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
15:43 (мск), источник: АиФ Прикамье

В деревне на севере Пермского края из колодцев пропала вода

Жителям приходится растапливать снег и ждать, когда воду привезёт местная администрация.

Жители деревни Отопково в Кочевском районе Коми-Пермяцкого округа четвёртый месяц живут без питьевой воды. Она пропала из колодцев поздней осенью.

Уже 4 месяца местная администрация подвозит питьевую воду в цистернах. Для хозяйственных нужд люди её получают, растапливая снег. В деревнях Митино и Сёрва из Юксеевского сельского поселения воды тоже нет, но её местным жителям никто не подвозит, сообщает портал «Парма-новости». Люди берут её из пруда и речки.

Жители Отопково считают причиной исчезновения воды жаркое лето и чересчур морозную зиму, которая пришла неожиданно. Первые морозы наступили в начале ноября, столбик термометра сразу упал до -27 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как улучшить работу кишечника - эксперты
ООН назвала причастных к военным преступлениям в битве за Алеппо
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
Лучший теннисист мира выступил против wild card для Шараповой
Ислам может стать самой популярной религией до конца века
В Грузии приняли закон о «прослушке»
Названо количество семей в России, арендующих жилье
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь