День города в Калининграде будут отмечать два дня

В субботний день праздничные площадки появятся в поселках им. Александра Космодемьянского, Прибрежном. В сквере им. Фредерика Шопена на улице Коммунальной состоится фестиваль классической музыки, небольшая праздничная площадка будет оборудована в сквере на проспекте Мира у драмтеатра.

А вечером 8 июля организаторы должны провести гала-концерт на площади у Дома Советов или на любой другой площадке, которая может вместить не менее 10 тысяч зрителей, сказано в конкурсной документации при подготовке Дня города.