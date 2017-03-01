День города в Калининграде будут отмечать два дня
Празднование намечено на 8 и 9 июля. Городская казна выделяет на эти цели чуть более 11 миллионов рублей.
Празднование намечено на 8 и 9 июля. Городская казна выделяет на эти цели чуть более 11 миллионов рублей.
В субботний день праздничные площадки появятся в поселках им. Александра Космодемьянского, Прибрежном. В сквере им. Фредерика Шопена на улице Коммунальной состоится фестиваль классической музыки, небольшая праздничная площадка будет оборудована в сквере на проспекте Мира у драмтеатра.
А вечером 8 июля организаторы должны провести
9 июля в Калининграде традиционно откроется пешеходная зона, в сквере у памятника Шиллеру — джазовый фестиваль, а в Центральном парке состоится праздник, посвященный рыбакам.
В программе пешеходной зоны — театрализованное шествие творческих коллективов, парад духовых оркестров и уличных театров, ярмарка