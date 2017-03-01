Жених Баян Есентаевой решил примириться с женой

Как сообщили в пресс-службе суда, Ляйсира Алагузова первой подала иск о разводе 1 февраля. 7 февраля были вынесены постановления о принятии к производству и возбуждении гражданского дела, а также подготовке дела к судебному разбирательству.

14 февраля, в День всех влюбленных, стороны были вызваны на беседу. 17 февраля от Алагузовой поступило заявление об оставлении иска без рассмотрения. 23 февраля судья прекратил производство по иску Алагузовой.

14 февраля Турсенгали Алагузов подал иск о разводе, вновь были вынесены постановления о принятии к производству и возбуждении гражданского дела, а также подготовке дела к судебному разбирательству. Стороны были вызваны на 1 марта.

23 февраля от Алагузова поступило заявление о применении мер к примирению сторон. Сегодня состоялась беседа, следующее заседание назначено на 9 марта.