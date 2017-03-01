Март 2017 года будет одним из самых теплых за 10 лет — синоптики

Март этого года станет в европейской части России одним из самых теплых за 10 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

По данным метеорологов, в первой декаде марта температура будет выше нормы на 6−8 градусов на территории Белоруссии и Украины, причем этот теплый фронт затронет и европейскую часть России. В частности, значительно потеплеет в Ленинградской, Псковской, Белгородской и Брянской областях.

Кроме того, будет резко снижаться снежный покров. Со слов Варакина, в столичном регионе на 1 марта высота снежного покрова составляет 24 сантиметра, а 10 дней назад он был равен 34 сантиметрам. По мнению синоптика, такая высота характерна для второй декады марта.

По прогнозу, за первые 10 дней марта снег осядет еще на 6−8 сантиметров, что опережает график на несколько недель.