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16:59 (мск), источник: m24.ru

Март 2017 года будет одним из самых теплых за 10 лет — синоптики

По прогнозу, за первые 10 дней марта снег осядет еще на 6−8 сантиметров, что опережает график на несколько недель.

Источник: Москва 24

Март этого года станет в европейской части России одним из самых теплых за 10 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

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По данным метеорологов, в первой декаде марта температура будет выше нормы на 6−8 градусов на территории Белоруссии и Украины, причем этот теплый фронт затронет и европейскую часть России. В частности, значительно потеплеет в Ленинградской, Псковской, Белгородской и Брянской областях.

Кроме того, будет резко снижаться снежный покров. Со слов Варакина, в столичном регионе на 1 марта высота снежного покрова составляет 24 сантиметра, а 10 дней назад он был равен 34 сантиметрам. По мнению синоптика, такая высота характерна для второй декады марта.

По прогнозу, за первые 10 дней марта снег осядет еще на 6−8 сантиметров, что опережает график на несколько недель.

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