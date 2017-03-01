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16:38 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Акция «Подари капельку тепла» пройдет в Нижнем Новгороде

В донорской акции примут участие более 50 сотрудников администрации Сормовского района.

Донорская акция «Подари капельку тепла» пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация. 2 марта с 8.30 до 12.00 более 50 сотрудников районной администрации будут сдавать кровь. Акция даст начало циклу мероприятий, призванных развить донорское движение в Сормовском районе.

Всем участникам предстоит пройти регистрацию и сдать экспресс-пробу на состояние здоровья. После этого состоится забор единой дозы в объеме 400 мл.

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