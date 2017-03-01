Донорская акция «Подари капельку тепла» пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация. 2 марта с 8.30 до 12.00 более 50 сотрудников районной администрации будут сдавать кровь. Акция даст начало циклу мероприятий, призванных развить донорское движение в Сормовском районе.

Всем участникам предстоит пройти регистрацию и сдать экспресс-пробу на состояние здоровья. После этого состоится забор единой дозы в объеме 400 мл.