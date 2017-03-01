В России начался подсчет снежных барсов и козерогов

«По инициативе WWF в России в очередной раз проводятся учеты. В этом году будет обследована рекордная площадь потенциального обитания редкого хищника. Главная задача — уточнение численности ирбиса и объектов его питания, оценка состояния основных группировок снежного барса в России. Эта информация необходима для того, чтобы улучшить охрану вида и понять, какие меры следует для этого предпринять», — говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, подсчет пройдет на Алтае в долине реки Аргут, на хребтах Чихачева, Южно-Чуйский и Курайский; в Бурятии на хребтах Тункинские гольцы, Мунку-Сардык, Большой Саян и Кропоткинский и в Туве на хребтах Цаган-Шибэту, Монгун-Тайга, Танну-Ола, Хемчикский. В единовременных сплошных учетах примет участие самое большое за все годы исследований редкого хищника количество организаций и специалистов. Данные со всех территорий будут собраны к концу марта, а результаты учета WWF России огласит в апреле.

«Несмотря на то, что я сам посвятил охране ирбиса уже более десяти лет, только в прошлом году нам удалось серьезно объединить усилия специалистов и охватить серьезную территорию, поработать по единой методике. В этом году снова в каждом регионе в полевых работах будут задействованы государственные и общественные организации, а также местные жители и волонтеры», — говорит старший научный сотрудник Алтайского заповедника, эксперт WWF Сергей Спицын.

По данным WWF, численность снежного барса в России в целом остается стабильной. Всего в нашей стране обитает около 50−70 особей, присутствие 41 из них подтверждено данными автоматических камер. Главными угрозами снежному барсу повсеместно остается браконьерство, в основном с использованием проволочных петель, чаще устанавливаемых на кабаргу, а также снижение численности копытных — основной добычи ирбиса.