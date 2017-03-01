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16:21 (мск), источник: ТАСС

Около 3,5 млн семей в России арендуют жилье

Общую площадь арендной недвижимости России управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова оценила в 150 млн квадратных метров, что составляет 4% жилого фонда страны.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 марта /ТАСС/. Около 3,5 млн российских семей живут в арендованном жилье. Об этом сообщила управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова в ходе Финансового форума по недвижимости 2017.

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Общую площадь арендной недвижимости России Ирина Балкарова оценила в 150 млн квадратных метров, что составляет 4% жилого фонда страны.

«Семьи арендуют эти квартиры часто без соответствующего договора. 23 миллиона людей хотят улучшить свои жилищные условия и готовы это сделать. Восемь миллионов семей готовы арендовать жилье. Основные факторы, которые необходимы для того, чтобы эти семьи арендовали жилье, — это прозрачность, защита прав арендаторов», — отметила Ирина Балкарова, ссылаясь на данные опроса ВЦИОМ.

Комментарии
1
максим !!!
Ну напишете сразу что вам налоги с аренды жилья нужны ..чего лес то городить ! права они чьи-то собрались защищать )))) права россиян наше гос-во предпочитает защищать исключительно за пределами Российской Федерации
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