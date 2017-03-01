Весна в Москве началась самым теплым днем с начала года
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Базовая столичная метеостанция в 15:00 среды зафиксировала температуру плюс 5,2 градуса, сообщает Гидрометцентр России.
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Базовая столичная метеостанция в 15:00 среды зафиксировала температуру плюс 5,2 градуса, сообщает Гидрометцентр России.
Таким образом, по данным метеонаблюдений, 1 марта стало самым теплым днем 2017 года.
Предыдущий температурный максимум года был зафиксирован синоптиками накануне — плюс 4,6 градуса.
Температура воздуха в Москве близка к рекордным значениям и может вплотную приблизиться к максимуму дня, установленному 1 марта 2000 года, — плюс 5,7 градуса.