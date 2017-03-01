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16:20 (мск), источник: Интерфакс

Весна в Москве началась самым теплым днем с начала года

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU — Базовая столичная метеостанция в 15:00 среды зафиксировала температуру плюс 5,2 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

Источник: AP 2017

Таким образом, по данным метеонаблюдений, 1 марта стало самым теплым днем 2017 года.

Предыдущий температурный максимум года был зафиксирован синоптиками накануне — плюс 4,6 градуса.

Температура воздуха в Москве близка к рекордным значениям и может вплотную приблизиться к максимуму дня, установленному 1 марта 2000 года, — плюс 5,7 градуса.

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