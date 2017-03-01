Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире
Савченко обратилась с просьбой к Путину, Порошенко и Меркель
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Собчак против Брежневой: последний шанс
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8На Сицилии извергается вулкана Этна
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
17:51 (мск), источник: N + 1

Пекин будет бороться со смогом переводом такси на электричество

На территории города эксплуатируется порядка 70 тысяч автомобилей такси и полная замена автопарка, по предварительным оценкам, обойдется в девять миллиардов юаней.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Предварительный вариант программы по борьбе с загрязнением воздуха в Пекине, Тяньцзине и провинции Хэбэй на 2017 год подразумевает перевод такси в Пекине на электроэнергию. Об этом сообщает финансовое издание National Business Daily.

Смог это видимое антропогенное загрязнение воздуха, которое при высоких уровнях может быть опасно для пожилых людей и людей с пороками сердца, заболеваниями легких и дыхательных путей. Проблема смога для Пекина актуальна, в 2015 году ему впервые был присвоен красный уровень опасности — 22 декабря загрязненность воздуха в 25 раз превысила предельную норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения.

Фоторепортаж
Самый грязный город в мире

Согласно опубликованной информации, все новые автомобили такси в Пекине начиная с этого года должны быть электромобилями. На территории города эксплуатируется порядка 70 тысяч автомобилей такси и полная замена автопарка, по предварительным оценкам, обойдется в девять миллиардов юаней (около 1,3 миллиарда долларов). По словам генерального секретаря Китайской ассоциации пассажирских автомобилей, наилучший эффект программа даст в сочетании с увеличением количества зарядных станций в Пекине.

Как отмечает NBD, электромобили в среднем в два раза дороже машин аналогичного класса с ДВС. Однако процедура перехода на электромобили будет стимулировать их производство. Власти ожидают, что отказ от такси на ископаемом топливе улучшит ситуацию с загрязнением воздуха, однако точных цифр прогнозируемого улучшения не сообщается. Стоит отметить, что главная причина загрязнения воздуха в Китае это заводы и фабрики, а не автотранспорт, поэтому замена 70 тысяч автомобилей на электромобили, скорее всего, не привести к явно выраженному эффекту.

Ранее посещение Пекина вдохновило нидерландского дизайнера Дан Росгарде на создание гигантского воздушного фильтра для городской среды. В 2015 году он представил The Smog Free Project — семиметровый фильтр, который очищает 30 тысяч кубометров воздуха в час, а из отфильтрованных из воздуха частиц команда проекта предлагала делать ювелирные украшения.

Николай Воронцов

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Осьминоги и кальмары обрели свое разнообразие в эволюционной борьбе с рыбами
ООН назвала причастных к военным преступлениям в битве за Алеппо
Сирийская армия выбила боевиков ИГ из цитадели Пальмиры
Лучший теннисист мира выступил против wild card для Шараповой
Ислам может стать самой популярной религией до конца века
Росстат обнародовал рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах
Названо количество семей в России, арендующих жилье
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
Из Lada Largus сделали минивэн за миллион рублей Нижегородская компания «Самотлор-НН», занимающаяся доработкой автомобилей, презентовала новый проект
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь