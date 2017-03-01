Пекин будет бороться со смогом переводом такси на электричество

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Предварительный вариант программы по борьбе с загрязнением воздуха в Пекине, Тяньцзине и провинции Хэбэй на 2017 год подразумевает перевод такси в Пекине на электроэнергию. Об этом сообщает финансовое издание National Business Daily. Смог это видимое антропогенное загрязнение воздуха, которое при высоких уровнях может быть опасно для пожилых людей и людей с пороками сердца, заболеваниями легких и дыхательных путей. Проблема смога для Пекина актуальна, в 2015 году ему впервые был присвоен красный уровень опасности — 22 декабря загрязненность воздуха в 25 раз превысила предельную норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения.

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Фоторепортаж Самый грязный город в мире

Согласно опубликованной информации, все новые автомобили такси в Пекине начиная с этого года должны быть электромобилями. На территории города эксплуатируется порядка 70 тысяч автомобилей такси и полная замена автопарка, по предварительным оценкам, обойдется в девять миллиардов юаней (около 1,3 миллиарда долларов). По словам генерального секретаря Китайской ассоциации пассажирских автомобилей, наилучший эффект программа даст в сочетании с увеличением количества зарядных станций в Пекине. Как отмечает NBD, электромобили в среднем в два раза дороже машин аналогичного класса с ДВС. Однако процедура перехода на электромобили будет стимулировать их производство. Власти ожидают, что отказ от такси на ископаемом топливе улучшит ситуацию с загрязнением воздуха, однако точных цифр прогнозируемого улучшения не сообщается. Стоит отметить, что главная причина загрязнения воздуха в Китае это заводы и фабрики, а не автотранспорт, поэтому замена 70 тысяч автомобилей на электромобили, скорее всего, не привести к явно выраженному эффекту.

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