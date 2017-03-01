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16:31 (мск), источник: РИА Крым

Перевозчики Симферополя по-прежнему нарушают расписание по вечерам: их ждет проверка

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости (Крым). Симферопольские перевозчики, работающие на городских маршрутах, по-прежнему нарушают договора несоблюдением заявленного расписания движения в вечернее время суток.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил заместитель министра транспорта Республики Крым Александр Рыбак в ходе видеоселектора с главами муниципалитетов.

В январе мониторинг Минтранса показал, что городские перевозчики не соблюдают расписание — в вечернее время суток горожане не могут уехать из районов. Тогда глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что рассматривает ряд кадровых изменений в администрации Симферополя в связи с качеством работы в городе маршрутных автобусов. И с тех пор по поручению руководства Крыма администрацией Симферополя проводится мониторинг движения общественного транспорта в вечернее время суток — с 20 до 23 часов.

«Достаточно большим количеством перевозчиков утвержденные и согласованные администрацией расписания не выполняются. В адрес восьми перевозчиков, нарушающих подписанные договорные отношения, уже направлены предписания. Ждем, по закону пять дней на выполнение», — рассказал Рыбак.

Он уточнил, что если перевозчик дважды не выполнит предписания, на третий раз будет приниматься решение о расторжении договоров.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил 25 марта сделать контрольную проверку соблюдения заявленного перевозчиком расписания работы.

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