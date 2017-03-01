Самарец пытался взыскать с администрации 600 тыс. руб. за яму на дороге

Истец просил служителей Фемиды взыскать в его пользу с ответчиков 578 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба, а также некоторые судебные издержки.

Как стало известно из зачитанного в суде иска, 9 сентября 2016 г. Volkswagen Passat истца попал в яму на дороге напротив дома № 2 на ул. Заводской.

О происшествии имеется справка из ГАИ. Кроме того, суд располагал материалами о выявленных недостатках на дороге, а именно о выбоине глубиной порядка 20 см и сведениями о муниципальном контракте № 145/14 на выполнение работ на этом участке дороги муниципальным предприятием «Благоустройство».

Также, в судебном заседании было установлено, что на автомобиле истца после происшествия были зарегистрированы повреждения бампера, левого крыла и левого колеса.

Впрочем, на суде выступил эксперт ООО «Метод», пояснивший, что на всех поврежденных элементах автомобиля отсутствуют динамические следы (со слов эксперта, в момент соприкосновения со следообразующим элементом остаются следы в виде трасс). Вывод, который сделал эксперт: при наезде на выбоину имеющиеся на Volkswagen Passat следы возникнуть не могли. Также суд установил, что автомобиль ранее попадал в ДТП.

По итогам рассмотрения иска суд постановил иск удовлетворить частично, взыскать в пользу истца немногим более 17 тыс. руб. плюс некоторые судебные издержки. В остальной части иска было отказано.

Между тем, как сообщил Волга Ньюс источник, знакомый с ситуацией, сейчас в ряде судов Самары рассматриваются подобные иски автовладельцев, чьи машины попадали в выбоины на дорогах либо пострадали от падения деревьев.

В частности, в суде Ленинского района в ближайшее время должно быть вынесено решение по иску гражданина Бычкова к представителям муниципальных властей и предприятий. По имеющейся предварительной информации, на его автомобиль упала ветка дерева, но проведенная экспертиза дала неоднозначный результат относительно характера повреждений и суммы ущерба.