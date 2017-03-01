На этой фотографии нет красного цвета. Но вы его определенно увидите

Для наблюдателя клубника, как и положено, кажется красной. Но на самом деле на фотографии нет красных пикселей.

Для тех, кто не верит, вот доказательство: в правой части показаны самые «красные» цвета на изображении.

Фотография с клубникой появилась ровно через два года после платья, которое одним людям казалось бело-золотым, а другим — черно-синим. В основе таких иллюзий лежит одно и то же свойство мозга.

Дело в том, что условия освещения сильно искажают цветовую гамму объекта, на который мы смотрим. Однако наш мозг научился «компенсировать» эти искажения, поэтому мы видим клубнику красной при любых условиях.

Это же происходит на фотографии Китаоки — мозг «скорректировал» цвета, убрав голубые оттенки.