В Уфе названы обладатели миллионных грантов Главы Башкортостана

Проекты «Русский дуэт — опера и балет» Башкирского государственного театра оперы и балета, художественный фильм «Урал батыр» по мотивам башкирского народного эпоса, который будет снимать телекомпания «Ватан», удостоены грантов по 13,5 млн рублей. Проекты «Праздник классической музыки», организуемый Национальным симфоническим оркестром РБ; «Уфа театральная» Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури, включающий проведение фестивалей «Театральная весна» и «Туганлык»; Международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек» с участием коллективов из стран CIOFF и возрождение башкирских национальных инструментов и создание расширенного состава Национального оркестра народных инструментов РБ; проведение фольклорных праздников в районах и городах Башкортостана; художественный форум «АРТ-УФА- 2017» получат по 9 млн рублей.