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18:01 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе названы обладатели миллионных грантов Главы Башкортостана

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе назвали обладателей миллионных грантов Главы Башкортостана. Ими стали ведущие творческие коллективы республики. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте Министерства культуры РБ.

Источник: Башинформ

Проекты «Русский дуэт — опера и балет» Башкирского государственного театра оперы и балета, художественный фильм «Урал батыр» по мотивам башкирского народного эпоса, который будет снимать телекомпания «Ватан», удостоены грантов по 13,5 млн рублей. Проекты «Праздник классической музыки», организуемый Национальным симфоническим оркестром РБ; «Уфа театральная» Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури, включающий проведение фестивалей «Театральная весна» и «Туганлык»; Международный фестиваль национальных культур «Бердэмлек» с участием коллективов из стран CIOFF и возрождение башкирских национальных инструментов и создание расширенного состава Национального оркестра народных инструментов РБ; проведение фольклорных праздников в районах и городах Башкортостана; художественный форум «АРТ-УФА- 2017» получат по 9 млн рублей.

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