На Кубани ищут пропавшего без вести подростка
В Краснодарском крае разыскивают без вести пропавшего 17-летнего подростка из Пензенской области.
В Краснодарском крае разыскивают без вести пропавшего 17-летнего подростка из Пензенской области.
По данным следствия, житель Пензы Одиноков Даниил Андреевич 4 мая 2016 года около 7 часов утра вышел из дома по месту жительства, сообщив матери, что уходит на учебу в колледж. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: на вид 17−18 лет, рост 182 см, нормального телосложения. У юноши русые волосы средней длины и
В день исчезновения юноша был одет в черные классические брюки, черные ботинки,
Всех, кто располагает