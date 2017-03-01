Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
СМИ: Кроме Чуркина с ноября внезапно умерло 5 дипломатов из РФ
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
18:26 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани ищут пропавшего без вести подростка

В Краснодарском крае разыскивают без вести пропавшего 17-летнего подростка из Пензенской области.

По данным следствия, житель Пензы Одиноков Даниил Андреевич 4 мая 2016 года около 7 часов утра вышел из дома по месту жительства, сообщив матери, что уходит на учебу в колледж. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 17−18 лет, рост 182 см, нормального телосложения. У юноши русые волосы средней длины и светло-карие глаза.

В день исчезновения юноша был одет в черные классические брюки, черные ботинки, темно-синюю куртку и белую рубашку с тонким узором. При себе имел черную сумку на ремне с тетрадками, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении Даниила Одинокова, следствие просит обращаться в следственное управление по Пензенской области по тел. 8 (8412) 36−28−43, 8 (964) 871−11−84 или 02.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный актер умер после операции
ООН назвала причастных к военным преступлениям в битве за Алеппо
Сирийская армия выбила боевиков ИГ из цитадели Пальмиры
Лучший теннисист мира выступил против wild card для Шараповой
Ислам может стать самой популярной религией до конца века
Росстат обнародовал рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах
Названо количество семей в России, арендующих жилье
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
Из Lada Largus сделали минивэн за миллион рублей Нижегородская компания «Самотлор-НН», занимающаяся доработкой автомобилей, презентовала новый проект
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Итальянцы построят дороги в Крыму
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь