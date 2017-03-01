На Кубани ищут пропавшего без вести подростка

По данным следствия, житель Пензы Одиноков Даниил Андреевич 4 мая 2016 года около 7 часов утра вышел из дома по месту жительства, сообщив матери, что уходит на учебу в колледж. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 17−18 лет, рост 182 см, нормального телосложения. У юноши русые волосы средней длины и светло-карие глаза.

В день исчезновения юноша был одет в черные классические брюки, черные ботинки, темно-синюю куртку и белую рубашку с тонким узором. При себе имел черную сумку на ремне с тетрадками, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.