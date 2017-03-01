Адриано Челентано переживает за безопасность своей семьи

Сначала неизвестные разбили стекло в машине его супруги Клаудии Мори, которая долгие годы выступает его агентом, пишет Челентано, а затем сразу шесть человек проникли на территорию его виллы Гальбьяте в Ломбардии. Как указывает музыкант, эти эпизоды зафиксированы камерами видеонаблюдения. Причем, неизвестным не смогли помешать даже сторожа, охраняющие виллу.

РИМ, 1 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский музыкант и актер Адриано Челентано опасается за свою безопасность, а также за жизнь и здоровье своих близких. Об этом певец написал в своем блоге.

«Мы расцениваем эти действия как угрозу — они хотят добраться до меня и Клаудии», — написал Челентано. Певец уже заявил о случившемся в полицию.

Существует мнение, что те, кого музыкант записал в «опасные злоумышленники», всего лишь хотели посмотреть на своего кумира, поскольку 79-летний певец в последнее время ведет достаточно замкнутый образ жизни, редко появляясь на публике. При этом, правда, Челентано не прекращает работать. Так, недавно вышел его обновленный диск с ранее не изданными песнями, продолжающий альбом 1998 года, записанный Челентано с еще одной «знаменитой затворницей», звездой итальянской эстрады прошлого века Миной.

Певец время от времени размещает статьи достаточно критического содержания в адрес нынешних властей и завоевывающей мир идеологии потребительства.

Лидер итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини достаточно саркастично прокомментировал жалобы Челентано. «Теперь мы думаем, кто мог проникнуть на виллу. Но не у всех есть виллы, сад и охрана. Большинство людей живут в небольших миланских квартирах и вынуждены испытывать такие же страхи», — сказал политик.