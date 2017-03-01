В Петербурге стали больше рожать и меньше жениться

В Петербурге стали реже жениться и чаще рожать, передает Петростат. Соответствующая информация была опубликована в годовом отчете ведомства.

Согласно статистике, в 2016 году в Петербурге в законный брак вступила 50 тысяч 691 пара, что на 11% меньше показателей 2015 года. Количество разводов, наоборот, возросло: 25 тысяч 53 пары расторгли узы брака.

Несмотря на уменьшение числа семейных пар в городе, рождаемость в Северной столице выросла. В 2016-м на свет появились 72 тысячи 879 детей — на 3% больше, чем в позапрошлом году.