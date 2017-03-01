Между Краснодаром и Кишиневом откроется прямое авиасообщение
Между международным аэропортом Краснодара и столицей Молдавии откроется прямое авиасообщение.
Между международным аэропортом Краснодара и столицей Молдавии откроется прямое авиасообщение.
С 28 апреля по новому маршруту Кишинев — Краснодар будут осуществляться четыре рейса в неделю.
По вторникам и пятницам рейс из Кишинева будет прибывать в Краснодар в 8:20 и отправляться обратно в 10:30. По средам и субботам время прибытия рейса в кубанскую столицу составит 19:20, время вылета — в 22:00.
Пассажирам предлагается два класса обслуживания — бизнес и эконом, сообщили ГТРК «Кубань» в