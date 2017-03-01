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17:49 (мск), источник: Югополис

В сочинских «Ласточках» подешевел проезд

Компания «Кубань Экспресс-Пригород» снизила стоимость проезда на территории Сочи.

Тариф на услуги по перевозке пассажиров в пригородном сообщении, оказываемые ОАО «Кубань Экспресс-Пригород», снижен с 1 марта на участках Адлер — Аэропорт, Адлер — Роза Хутор, Адлер — Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт — Роза Хутор.

Стоимость проезда сократилась с 70 до 65 рублей за 1 пригородную зону, составляющую 10 километров.

Как сообщает пресс-служба СКЖД, это решение принято с целью повышения привлекательности для пассажиров перевозок в пригородном сообщении на территории Большого Сочи.

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