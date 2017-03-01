В сочинских «Ласточках» подешевел проезд

Тариф на услуги по перевозке пассажиров в пригородном сообщении, оказываемые ОАО «Кубань Экспресс-Пригород», снижен с 1 марта на участках Адлер — Аэропорт, Адлер — Роза Хутор, Адлер — Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт — Роза Хутор.

Стоимость проезда сократилась с 70 до 65 рублей за 1 пригородную зону, составляющую 10 километров.