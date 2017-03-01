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17:44 (мск), источник: РИА Крым

Глава Службы автодорог рассказал, какие дороги Крыма будут отремонтированы к 1 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости (Крым). Ремонт региональных дорог Крыма будет произведен до 1 мая этого года, сообщил начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Алексей Сафронов на совещании с главами муниципалитетов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, на 1 февраля по региональным дорогам было пораженных участков на площади 44,8 тыс квадратных метров, по межмуниципальным дорогам — 72 тыс квадратных метров.

«За февраль по региональным дорогам мы провели аварийно-восстановительные работы на 17,4 тыс квадратных метров, осталось 27 тыс. По межмуниципальным дорогам ситуация была также очень серьезная — 72 тысячи квадратных метров, в аварийном режиме отремонтировали 29 тысяч квадратных метров, — рассказал Сафронов. — И с 1 марта мы уже переходим на плановые ремонтные работы, не на аварийные. Март-апрель мы проведем эту работу полностью, по региональным дорогам к 1 мая все выполним на 100%».

Однако в связи с большим объемом работ по межмуниципальным автодорогам ремонт будет продолжен, добавил он.

Глава Службы автодорог выразил уверенность, что со стабилизацией погодных условий количество отремонтированных дорог будет увеличиваться. Однако глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что «благоприятная погода установилась не сегодня, а несколько дней назад, и к работе надо было приступить с первым потеплением».

Сафронов также добавил, что продолжаются ремонтные работы по контрактам, заключенным в 2016 году. Речь идет о девяти дорогах, не законченных к концу года. Работы на них должны быть закончены до апреля 2017 года.

«Подрядчики на местах, все работают. Всем задача поставлена — до 25 марта завершить эти работы. Если они не успевают до 1 апреля, то денег они не получат», — сказал Сафронов.

«Посмотрим, в прошлом году то же самое было. Сначала говорили, что точно завершат к 1 ноября, потом точно к 1 декабря. А потом, как обычно бывает, все ушло в небытие, — отметил Аксенов. — Подрядчики должны каждый день чинить, погода непредсказуемая и погода не оправдание».

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