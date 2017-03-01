Аэропорт Волгоград возобновляет авиасообщение с Турцией с конца марта

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» руководитель пресс-службы Международного аэропорта Волгоград Ирина Волкова, на первоначальном этапе запланировано выполнение двух рейсов в неделю, однако, с начала мая их количество увеличится до 11 на ежедневной основе.

«Продажи туристических путевок открыты. Подробную информацию о стоимости и возможности их приобретения уточняйте в турагентствах», — добавила она.

Кроме того, в скором времени волгоградцы смогут напрямую летать в Ереван. Более подробная информация об этом авиасообщении появится на днях.