Аэропорт Волгоград возобновляет авиасообщение с Турцией с конца марта
Международный аэропорт Волгоград начинает выполнение регулярных рейсов в Стамбул с 26 марта.
Международный аэропорт Волгоград начинает выполнение регулярных рейсов в Стамбул с 26 марта.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» руководитель
«Продажи туристических путевок открыты. Подробную информацию о стоимости и возможности их приобретения уточняйте в турагентствах», — добавила она.
Кроме того, в скором времени волгоградцы смогут напрямую летать в Ереван. Более подробная информация об этом авиасообщении появится на днях.