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18:30 (мск), источник: АиФ Волгоград

Аэропорт Волгоград возобновляет авиасообщение с Турцией с конца марта

Международный аэропорт Волгоград начинает выполнение регулярных рейсов в Стамбул с 26 марта.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» руководитель пресс-службы Международного аэропорта Волгоград Ирина Волкова, на первоначальном этапе запланировано выполнение двух рейсов в неделю, однако, с начала мая их количество увеличится до 11 на ежедневной основе.

«Продажи туристических путевок открыты. Подробную информацию о стоимости и возможности их приобретения уточняйте в турагентствах», — добавила она.

Кроме того, в скором времени волгоградцы смогут напрямую летать в Ереван. Более подробная информация об этом авиасообщении появится на днях.

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