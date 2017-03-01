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18:16 (мск), источник: Вести - Калининград

Пенсию в Калининграде выдадут раньше

В Международный женский день все почтовые отделения Янтарного края будут закрыты, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда.

В связи с этим калининградские отделения ПФР и Почты России определили график выплат пенсий за праздничный день 8 Марта.

Денежные средства пенсионерам планируется доставить 6 и 7 марта. Если в указанные даты пенсионера не окажется дома, забрать деньги он сможет в отделении почты по месту жительства, говорится в сообщении Пенсионного фонда. Для тех, кто получает пенсию через банки, график доставки остается прежним.

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