Пенсию в Калининграде выдадут раньше

В связи с этим калининградские отделения ПФР и Почты России определили график выплат пенсий за праздничный день 8 Марта.

Денежные средства пенсионерам планируется доставить 6 и 7 марта. Если в указанные даты пенсионера не окажется дома, забрать деньги он сможет в отделении почты по месту жительства, говорится в сообщении Пенсионного фонда. Для тех, кто получает пенсию через банки, график доставки остается прежним.