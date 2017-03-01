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18:11 (мск), источник: Newtimes.kz

Замминистра МВД навестил в больнице Астаны павлодарского героя-полицейского

Пострадавшего Мурата Нурсеитова, доставленного из Павлодара санавиацией, посетил в больнице Астаны первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Марат Демеуов, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Источник: Newtimes.kz

Замминистра поблагодарил от лица руководства МВД старшину полиции Баянаульского РОВД Павлодарской области Мурата Нурсеитова за смелость и самоотверженность при выполнении своего служебного долга.

Он отметил, что в рядах полиции служат преданные своему делу высокопрофессиональные специалисты.

«Мы гордимся всеми, кто, рискуя жизнью, борется с преступностью, охраняет правопорядок и обеспечивает безопасность граждан, являясь образцом ответственности — они костяк и надежная опора органов внутренних дел», — сказал Демеуов.

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Напомним, экипаж дорожно-патрульной полиции, сопровождал детей из Баянаульского района на областную спартакиаду. На трассе возникла опасная ситуация. Чтобы предотвратить столкновение КамАЗа с ехавшим из Баянаульского района в Павлодар школьным автобусом, в котором находились 18 детей и четверо воспитателей, сотрудники Баянаульского РОВД Мурат Нурсеитов и Баянбек Жунусов, не раздумывая ни минуты, развернули служебную автомашину поперёк выехавшего на встречную полосу грузовика и приняли удар на себя.

В результате аварии водитель-полицейский с множественными травмами и переломами был доставлен в городскую больницу Павлодара, где находился больше десяти дней до транспортировки в Астану. Его напарник Баянбек Жунусов от госпитализации отказался.

Первый заместитель министра от руководства и всего личного состава пожелал сержанту полиции скорейшего выздоровления, благополучия в семье и успехов в нелегкой службе.

«За 25 лет Независимости Казахстана при исполнении служебного долга погибло 938 сотрудников МВД, их них 765 сотрудников органов внутренних дел, 173 — военнослужащих Национальной гвардии. Получили ранения при исполнении служебного долга — 2261, из них сотрудников органов внутренних дел — 2200, военнослужащих — 61. Начиная с 1993 года по декабрь 2016 года награждены государственными наградами — 1147 сотрудников органов внутренних дел и Национальной гвардии, из них 127 посмертно», — говорится в сообщении МВД РК.

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