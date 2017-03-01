Замминистра МВД навестил в больнице Астаны павлодарского героя-полицейского
Пострадавшего Мурата Нурсеитова, доставленного из Павлодара санавиацией, посетил в больнице Астаны первый заместитель министра внутренних дел
Пострадавшего Мурата Нурсеитова, доставленного из Павлодара санавиацией, посетил в больнице Астаны первый заместитель министра внутренних дел
Замминистра поблагодарил от лица руководства МВД старшину полиции Баянаульского РОВД Павлодарской области Мурата Нурсеитова за смелость и самоотверженность при выполнении своего служебного долга.
Он отметил, что в рядах полиции служат преданные своему делу высокопрофессиональные специалисты.
«Мы гордимся всеми, кто, рискуя жизнью, борется с преступностью, охраняет правопорядок и обеспечивает безопасность граждан, являясь образцом ответственности — они костяк и надежная опора органов внутренних дел», — сказал Демеуов.
Напомним, экипаж
В результате аварии
Первый заместитель министра от руководства и всего личного состава пожелал сержанту полиции скорейшего выздоровления, благополучия в семье и успехов в нелегкой службе.
«За 25 лет Независимости Казахстана при исполнении служебного долга погибло 938 сотрудников МВД, их них 765 сотрудников органов внутренних дел, 173 — военнослужащих Национальной гвардии. Получили ранения при исполнении служебного долга — 2261, из них сотрудников органов внутренних дел — 2200, военнослужащих — 61. Начиная с 1993 года по декабрь 2016 года награждены государственными наградами — 1147 сотрудников органов внутренних дел и Национальной гвардии, из них 127 посмертно», — говорится в сообщении МВД РК.