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17:57 (мск), источник: Вести - Воронеж

Спасатели предупреждают воронежцев о возрастающей опасности прогулок по льду

В связи с потеплением на водоёмах Воронежской области довольно быстро истончается лёд, предупреждают сотрудники городской службы спасения. Это создаёт дополнительную опасность для рыбаков и простых смельчаков, любящих устраивать прогулки по замёрзшей воде.

В ближайшие несколько дней в регионе прогнозируется плюсовая температура, и к выходным столбик термометра и вовсе обещает достигнуть 10 градусов тепла.

— Общеизвестный факт — если в течение трёх дней температура находится на отметке выше ноля, прочность льда снижается на 25 процентов, — рассказывают спасатели. — Сейчас самый толстый лед на Масловском затоне — 35 см, самый тонкий у Вогрэсовского моста — около 20 см. Есть промоины под всеми мостами, в районе Адмиралтейской площади и ТЭЦ. Но ориентироваться сейчас на, казалось бы, безопасные цифры не стоит. Лед с каждым днём напитывается водой, становится трубчатым и теряет свою прочность, — предупреждают эксперты.

Отдельное наставление сотрудники службы спасения арестовывают рыбакам: собираясь на рыбалку, всегда надо брать с собой средства самоспасения (спасательный жилет, верёвку, «спасалки») .

Если вы стали свидетелем происшествия на воде, то следует немедленно звонить по номеру 112.

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