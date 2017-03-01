К концу 2017 года главная улица Ростова изменит свой облик
Как будет выглядеть Большая Садовая, определят специалисты Архитектурного бюро «Проект» и Академии архитектуры и строительства ДГТУ.
Как будет выглядеть Большая Садовая, определят специалисты Архитектурного бюро «Проект» и Академии архитектуры и строительства ДГТУ.
Они разработают концепцию благоустройства улицы. В новом виде Большая Садовая должна предстать уже к концу года.
После специалисты займутся благоустройством Театральной площади, парков имени Горького, 1 Мая, Вити Черевичкина и Покровского сквера.