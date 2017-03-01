Жители Дона стали меньше болеть, смертность в регионе снизилась
Как и чем помогли медики жителям Дона — итоги работы за прошлый год подвело областное министерство здравоохранения.
Как и чем помогли медики жителям Дона — итоги работы за прошлый год подвело областное министерство здравоохранения.
Отметили то, что увеличилось количество высокотехнологичных операций, то, что эпидемию гриппа не пустили в регион, и то, что продолжительность жизни у нас выше российской, это тоже заслуга врачей. Но и это еще не все.
В этот день они без привычных медицинских халатов, но с присущей только им врачебной внимательностью. Специалисты со всей области на коллегии регионального Минздрава подводят итоги работы за 2016 год. Признаются, удалось многое, но
«У нас уменьшилась смертность, выполнены все основные показатели по всем направлениям. Мы провели то, что планировали: капремонты, закупили оборудование. Кардинально улучшили и увеличили количество высокотехнологических операций», — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.
Достичь высоких показателей смогли и при ежегодной вакцинации от гриппа. Более 40 процентов дончан сделали прививки. Это помогло избежать эпидемии, отмечают медики. Продолжительность жизни в регионе остается выше среднероссийской — 71 год и 9 месяцев.
Традиционно региональный Минздрав составил своеобразную карту лучших поселений по оказанию медпомощи. Оценивали по нескольким параметрам. Это и выполнение дорожной карты, и мнение пациентов, и решение кадровых вопросов.
«Самое важное, что удалось сделать — это создать сплоченный коллектив, который объединен одной мыслью и целью — человеческим милосердием», — отметила главный врач Милютинской центральной районной больницы Анна Григоренко.
«У нас значительно улучшились показатели здоровья населения, демографические показатели. У нас один из низких уровней младенческой смертности», — рассказала начальник управления здравоохранения
Такие положительные результаты — не повод сбавлять темпы работы, говорят медики. На коллегии обозначили задачи 2017 года. Все также на первом плане демографическое развитие региона. На особом контроле Минздрава находится укрепление