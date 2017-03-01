Жители Дона стали меньше болеть, смертность в регионе снизилась

Отметили то, что увеличилось количество высокотехнологичных операций, то, что эпидемию гриппа не пустили в регион, и то, что продолжительность жизни у нас выше российской, это тоже заслуга врачей. Но и это еще не все.

В этот день они без привычных медицинских халатов, но с присущей только им врачебной внимательностью. Специалисты со всей области на коллегии регионального Минздрава подводят итоги работы за 2016 год. Признаются, удалось многое, но по-прежнему есть над чем работать. Довольны медики результатом диспансеризации — охвачено больше полумиллиона жителей Дона.

«У нас уменьшилась смертность, выполнены все основные показатели по всем направлениям. Мы провели то, что планировали: капремонты, закупили оборудование. Кардинально улучшили и увеличили количество высокотехнологических операций», — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

Достичь высоких показателей смогли и при ежегодной вакцинации от гриппа. Более 40 процентов дончан сделали прививки. Это помогло избежать эпидемии, отмечают медики. Продолжительность жизни в регионе остается выше среднероссийской — 71 год и 9 месяцев.

Традиционно региональный Минздрав составил своеобразную карту лучших поселений по оказанию медпомощи. Оценивали по нескольким параметрам. Это и выполнение дорожной карты, и мнение пациентов, и решение кадровых вопросов.

«Самое важное, что удалось сделать — это создать сплоченный коллектив, который объединен одной мыслью и целью — человеческим милосердием», — отметила главный врач Милютинской центральной районной больницы Анна Григоренко.

«У нас значительно улучшились показатели здоровья населения, демографические показатели. У нас один из низких уровней младенческой смертности», — рассказала начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.