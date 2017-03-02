Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
В Тойоте пахло алкоголем: медики проверили жену Караченцова - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о "сражении" с РФ
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
08:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Дорожники подготовились к весеннему паводку в Воронежской области

Усилен контроль над состоянием дамб и регуляционных сооружений. Водопропускные трубы, кюветы, лотки, быстротоки на подходах к мостам очищают от снега и льда.

Дорожники приняли меры по обеспечению безопасности движения на федеральных трассах Воронежской области, сообщила пресс-служба федерального казенного учреждения «Черноземуправтодор» в среду, 1 марта. Под особый контроль взяли 11 мостов.

На трассе Р-298 «Курск-Воронеж» особое внимание уделят мостам через реки Дон, Девица, Бук, Битюг, Токай, Савала, Карачан. На трассе Р-193 «Воронеж-Тамбов» проконтролируют мосты через реки Усмань и Битюг. На автодороге Р22 «Каспий» дорожники обеспечат безопасное движение на мостах через реки Хопер и Ворона.

Дорожные службы усилили контроль над состоянием дамб и регуляционных сооружений. Водопропускные трубы, кюветы, лотки, быстротоки на подходах к мостам очищают от снега и льда. На опасных участках обеспечили круглосуточное дежурство инженерно-технических работников, бригад и спецтехники. Подрядчики заготовили аварийный материал для защиты дорог и искусственных сооружений.

Дорожники наладили связь с районными и областными паводковыми комиссиями, региональными службами МЧС. Проведены техническая учеба и инструктаж по технике безопасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спецпроект РИА «Воронеж». Пусть мама увидит. Модница Люда
Посольство РФ не комментирует статью о встречах посла с Сешнсом
Объявлена новая должность экс-госсекретаря США Джона Керри
Российские дипломаты пытаются спасти переговоры по Сирии
Некачественное топливо найдено на каждой восьмой АЗС
Палата лордов затормозила процесс Brexit
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Росгидрометцентр купит суперкомпьютер за $34,5 млн
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно» и выход в полуфинал Кубка России
Авто
Еще один внедорожник Range Rover: онлайн трансляция премьеры Сегодня ночью в Лондоне представили новый английский внедорожник с забытым именем. «Авто Mail.Ru» вел прямой репортаж
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Итальянцы построят дороги в Крыму
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь