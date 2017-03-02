Дорожники подготовились к весеннему паводку в Воронежской области

Дорожники приняли меры по обеспечению безопасности движения на федеральных трассах Воронежской области, сообщила пресс-служба федерального казенного учреждения «Черноземуправтодор» в среду, 1 марта. Под особый контроль взяли 11 мостов.

На трассе Р-298 «Курск-Воронеж» особое внимание уделят мостам через реки Дон, Девица, Бук, Битюг, Токай, Савала, Карачан. На трассе Р-193 «Воронеж-Тамбов» проконтролируют мосты через реки Усмань и Битюг. На автодороге Р22 «Каспий» дорожники обеспечат безопасное движение на мостах через реки Хопер и Ворона.

Дорожные службы усилили контроль над состоянием дамб и регуляционных сооружений. Водопропускные трубы, кюветы, лотки, быстротоки на подходах к мостам очищают от снега и льда. На опасных участках обеспечили круглосуточное дежурство инженерно-технических работников, бригад и спецтехники. Подрядчики заготовили аварийный материал для защиты дорог и искусственных сооружений.

Дорожники наладили связь с районными и областными паводковыми комиссиями, региональными службами МЧС. Проведены техническая учеба и инструктаж по технике безопасности.