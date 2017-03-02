Обманутые дольщики поставили гроб в центре Нижнего Новгорода

«Мероприятие прошло лучше, чем планировалось. Сначала полиция хотела ограничить нас в наших действиях. У нас одной из заготовок был импровизированный гроб, символизирующий умершего дольщика, который не дождался окончания строительства», — рассказал обманутый дольщик Митин.

Импровизированный гроб поразил свидетелей пикета.

«Народу было много, у каждого имелись плакаты, значки, растяжки. Все — в тему, лаконично и по делу. Даже дольщики из Новинок удивились, когда мы вынесли гроб и поставили его на лавочку на улице Большая Покровская. Всем очень понравилось. Эта изюминка очень хорошо “зашла” людям. Мы немного проскандировали, все-таки заявились как пикет, а не как митинг. Мы действовали в рамках законодательства и в рамках разрешений, которые нам были даны», — пояснил он.

После пикета на Большой Покровской, «делегация» решила посетить офис своего застройщика и в итоге смогла выйти на генерального подрядчика.

«Итог мероприятия в том, что мы заявили о себе на уровне города. Что есть такая проблема, которая не хочет решаться ни застройщиком, ни властью. Мы находимся в вакууме: нам везде отказывают. Мы хотели показать, что мы есть, мы хотим жить в своих квартирах. И мы это сделали», — подытожил Дмитрий Митин.