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12:00 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Обманутые дольщики поставили гроб в центре Нижнего Новгорода

Обманутые дольщики провели пикет на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде. В центре внимания оказался гроб. Об этом NewsNN сообщил представитель инициативной группы дольщиков Дмитрий Митин.

«Мероприятие прошло лучше, чем планировалось. Сначала полиция хотела ограничить нас в наших действиях. У нас одной из заготовок был импровизированный гроб, символизирующий умершего дольщика, который не дождался окончания строительства», — рассказал обманутый дольщик Митин.

Импровизированный гроб поразил свидетелей пикета.

«Народу было много, у каждого имелись плакаты, значки, растяжки. Все — в тему, лаконично и по делу. Даже дольщики из Новинок удивились, когда мы вынесли гроб и поставили его на лавочку на улице Большая Покровская. Всем очень понравилось. Эта изюминка очень хорошо “зашла” людям. Мы немного проскандировали, все-таки заявились как пикет, а не как митинг. Мы действовали в рамках законодательства и в рамках разрешений, которые нам были даны», — пояснил он.

После пикета на Большой Покровской, «делегация» решила посетить офис своего застройщика и в итоге смогла выйти на генерального подрядчика.

«Итог мероприятия в том, что мы заявили о себе на уровне города. Что есть такая проблема, которая не хочет решаться ни застройщиком, ни властью. Мы находимся в вакууме: нам везде отказывают. Мы хотели показать, что мы есть, мы хотим жить в своих квартирах. И мы это сделали», — подытожил Дмитрий Митин.

Как сообщает NN.ru, в 2009 году ООО «Квартстрой-НН» запланировало строительство «Европейского» квартала. Всего должны были построить четыре дома: 6−5 Афина, 6−6 Неаполь, 6−7, 6−8 — это Барселона и Марсель. Застройщик рассчитывал сдать первый дом в 2011 году, второй дом сначала в 2012, потом в 2013 году. На деле компании не удалось придерживаться исходного плана. «Квартсрой» начал каждые полгода продлевать сроки сдачи жилья: на 2014 год, потом на 2015 год и т. д. В 2016 году планировалось сдать дома в IV квартале 2016 года. В итоге стройка не сдвинулась с места.

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