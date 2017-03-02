В казанском зоопарке скончался снежный барс

Факт смерти животного подтвердили в пресс-службе казанского зоопарка. Барс умер на глазах у посетителей 23 февраля. 12-летнее животное страдало от онкозаболевания.

«Это очень большая утрата для нас, — прокомментировала смерть снежного барса Энже Галиахметова, специалист по связям с общественностью Казанского зооботсада. — Животное очень долго жило, мы очень переживаем, поэтому вопрос приобретения нового барса пока не рассматривается».