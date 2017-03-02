В казанском зоопарке скончался снежный барс
(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В казанском зооботсаду скончался снежный барс Тамерлан, подаренный первым президентом РТ Минтимером Шаймиевым.
(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В казанском зооботсаду скончался снежный барс Тамерлан, подаренный первым президентом РТ Минтимером Шаймиевым.
Факт смерти животного подтвердили в
«Это очень большая утрата для нас, — прокомментировала смерть снежного барса Энже Галиахметова, специалист по связям с общественностью Казанского зооботсада. — Животное очень долго жило, мы очень переживаем, поэтому вопрос приобретения нового барса пока не рассматривается».