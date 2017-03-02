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10:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

В казанском зоопарке скончался снежный барс

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В казанском зооботсаду скончался снежный барс Тамерлан, подаренный первым президентом РТ Минтимером Шаймиевым.

Источник: ИА Татар-информ

Факт смерти животного подтвердили в пресс-службе казанского зоопарка. Барс умер на глазах у посетителей 23 февраля. 12-летнее животное страдало от онкозаболевания.

«Это очень большая утрата для нас, — прокомментировала смерть снежного барса Энже Галиахметова, специалист по связям с общественностью Казанского зооботсада. — Животное очень долго жило, мы очень переживаем, поэтому вопрос приобретения нового барса пока не рассматривается».

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