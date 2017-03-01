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20:54 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ученые с предельной точностью воссоздали облик динозавра

Лазеры помогли открыть невидимые глазу подробности контура пернатого ящера, жившего 160 млн лет назад. По словам ученых, их поразило необыкновенное сходство древних динозавров с птицами.

Энтони Зуркер

Би-би-си, Вашингтон

Как заключили палеонтологи, у динозавра, жившего 160 миллионов лет назад, были ноги наподобие куриных, а верхние конечности пернатого ящера больше напоминали крылья.

С помощью мощных лазеров ученые смогли увидеть более точное изображение этого древнего животного.

Их работа поможет понять, как древние чудовища, некогда населявшие нашу планету, научились летать. Произошло это, по оценкам специалистов, более 150 млн лет назад.

Исследовав ископаемые останки девяти анхиорнисов, ученые создали точное изображение формы тела пернатого динозавра

По словам Майкла Питтмана из Гонконгского университета, это исследование стало поворотным моментом в нашем понимании происхождения пернатых.

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«В этой работе мы использовали мощные лазеры, чтобы увидеть очертания невидимых простому глазу мягких тканей, сохранившихся вместе с костями анхиорниса — пернатого динозавра», — говорит ученый.

Исследовательская группа использовала метод флуоресценции, стимулированной лазером. Эта техника позволят разглядеть остатки мягких тканей, которые не видны при дневном свете, но при попадании на них луча лазера начинают светиться.

Этот метод предполагает лазерное сканирование изучаемого объекта и одновременную съемку камерой с длительной выдержкой.

Крыло динозавра

Доктор Стивен Брусатт из Эдинбургского университета, который не был связан с этим проектом, говорит, что коллеги из Гонконга открыли удивительные доказательства необыкновенного сходства древних динозавров с птицами.

«В ходе этого исследования использовались мощные лазеры, и им удалось получить самое лучшее на данный момент изображение крыльев и контура тела динозавра, — сказал доктор Брусатт в интервью Би-би-си. — Лазерные снимки показывают, что эти динозавры не были птицами, но имели крылья, удивительно схожие с крыльями современных птиц вплоть до мягких тканей».

Анхиорнис

Анхиорнис в переводе с греческого означает «почти птица».

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Этот небольшой ящер жил на территории современного Китая в конце юрского периода, приблизительно в то же время, когда, как предполагается, на Земле возникли птицы в современном понимании этого слова.

Анхиорнис был покрыт перьями и, похоже, имел черные и белые полосы, а также яркий оранжевый гребень на голове.

Однако пока остается без ответа вопрос, мог ли анхиорнис летать или по крайней мере парить в воздухе.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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