В Киеве побит 137-летний температурный рекорд

Так, в первый день весны в столице температура воздуха поднялась до рекордной отметки +12,4 °С. Это максимальная температура 1 марта в Киеве за последние 137 лет. Предыдущее самое высокое значение (11,6 °С) было в 1989 году.

Отметим, что это первый в текущем году температурный рекорд, зафиксированный обсерваторией. Кстати, если высокая температура воздуха будет сохраняться, то отопительный сезон завершат в середине марта.