В Киеве побит 137-летний температурный рекорд
В среду, 1 марта, в Киеве зарегистрирована рекордная температура. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической лаборатории.
В среду, 1 марта, в Киеве зарегистрирована рекордная температура. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической лаборатории.
Так, в первый день весны в столице температура воздуха поднялась до рекордной отметки +12,4 °С. Это максимальная температура 1 марта в Киеве за последние 137 лет. Предыдущее самое высокое значение (11,6 °С) было в 1989 году.
Отметим, что это первый в текущем году температурный рекорд, зафиксированный обсерваторией. Кстати, если высокая температура воздуха будет сохраняться, то отопительный сезон завершат в середине марта.