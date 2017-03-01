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20:17 (мск), источник: РБК - Украина

В Киеве побит 137-летний температурный рекорд

В среду, 1 марта, в Киеве зарегистрирована рекордная температура. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической лаборатории.

Источник: РИА "Новости"

Так, в первый день весны в столице температура воздуха поднялась до рекордной отметки +12,4 °С. Это максимальная температура 1 марта в Киеве за последние 137 лет. Предыдущее самое высокое значение (11,6 °С) было в 1989 году.

Отметим, что это первый в текущем году температурный рекорд, зафиксированный обсерваторией. Кстати, если высокая температура воздуха будет сохраняться, то отопительный сезон завершат в середине марта.

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