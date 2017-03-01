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20:54 (мск), источник: Афиша Daily

РЖД запретила пассажирам поездов дальнего следования курить электронные сигареты

C 15 февраля 2017 года в поездах дальнего следования запрещено курить электронные сигареты или вейпы. Об этом RNS сообщили в пресс-службе РЖД.

Источник: РИА "Новости"

В запрещающем документе указано, что «использование электронных сигарет и иных электронных систем доставки никотина в поездах дальнего следования не допускается». При этом запрет не распространяется на пригородные поезда, которые курсируют на расстояние менее 200 километров.

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Ранее РЖД запретила продажу электронных сигарет в поездах. В компании это решение объяснили тем, что даже такие курильщики создают дискомфорт для остальных пассажиров, особенно тем, кто путешествует с детьми. Запрет на курение обычных сигарет в российских поездах действует с 2014 года.

9 февраля 2017 года запрет на курение кальянов и вейпов одобрили депутаты Мосгордумы. Законопроект «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака», фактически приравнивающий кальяны, вейпы и электронные сигареты к обычным сигаретам, будет вынесен на рассмотрение Госдумой.

Комментарии
1
m m
А специально отведенных мест для курения теперь в вагонах нету что ли?
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