РЖД запретила пассажирам поездов дальнего следования курить электронные сигареты

В запрещающем документе указано, что «использование электронных сигарет и иных электронных систем доставки никотина в поездах дальнего следования не допускается». При этом запрет не распространяется на пригородные поезда, которые курсируют на расстояние менее 200 километров.

Ранее РЖД запретила продажу электронных сигарет в поездах. В компании это решение объяснили тем, что даже такие курильщики создают дискомфорт для остальных пассажиров, особенно тем, кто путешествует с детьми. Запрет на курение обычных сигарет в российских поездах действует с 2014 года.

9 февраля 2017 года запрет на курение кальянов и вейпов одобрили депутаты Мосгордумы. Законопроект «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака», фактически приравнивающий кальяны, вейпы и электронные сигареты к обычным сигаретам, будет вынесен на рассмотрение Госдумой.