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10:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани и моногородах Татарстана идет снижение безработицы

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). В Казани по состоянию на 28 февраля 2017 года насчитывается 4697 официально зарегистрированных безработных граждан. Это на 41 человека меньше, чем на прошлую отчетную дату. Об этом сообщается на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Также снижение уровня безработицы наблюдается в Набережных Челнах, Зеленодольске, Камских Полянах, Чистополе и Менделеевске. Вместе с тем, в Нижнекамске и Елабуге количество официально зарегистрированных безработных граждан увеличилось.

Всего в Татарстане на сегодняшний день насчитывается 15,3 тысячи официально зарегистрированных в органах службы занятости безработных гражданина. Это на 264 человека меньше, чем на прошлую отчетную дату. Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,74 процента от численности рабочей силы. На рынке труда сейчас заявлены от работодателей свыше 3,5 тысячи вакансий. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,58 чел. на одну вакансию.

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