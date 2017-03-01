Король Саудовской Аравии взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа

Источник: AP 2017

Так как 81-летнему Салману тяжело спускаться с самолета, он взял с собой специальные эскалаторы. Королевский багаж включает также лимузин Mercedes.

Если бы Салман путешествовал обычными авиалиниями, ему бы потребовалось 23 тысячи чемоданов по 20 кг.