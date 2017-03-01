Король Саудовской Аравии взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
В рамках королевского тура по Азии король Саудовской Аравии Салман отправился в Индонезию с 460 тоннами багажа, сообщает SkyNews.
В рамках королевского тура по Азии король Саудовской Аравии Салман отправился в Индонезию с 460 тоннами багажа, сообщает SkyNews.
Так как 81-летнему Салману тяжело спускаться с самолета, он взял с собой специальные эскалаторы. Королевский багаж включает также лимузин Mercedes.
Доплата за перевес составила бы около $860 тыс.
Король проведет шесть дней на празднике со своим окружением на Бали.
Салман уже побывал в Малайзии и должен посетить Бруней, Японию, Китай и Мальдивы.