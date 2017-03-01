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21:22 (мск), источник: Газета.Ру

Король Саудовской Аравии взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа

В рамках королевского тура по Азии король Саудовской Аравии Салман отправился в Индонезию с 460 тоннами багажа, сообщает SkyNews.

Источник: AP 2017

Так как 81-летнему Салману тяжело спускаться с самолета, он взял с собой специальные эскалаторы. Королевский багаж включает также лимузин Mercedes.

Если бы Салман путешествовал обычными авиалиниями, ему бы потребовалось 23 тысячи чемоданов по 20 кг.

Доплата за перевес составила бы около $860 тыс.

Король проведет шесть дней на празднике со своим окружением на Бали.

Салман уже побывал в Малайзии и должен посетить Бруней, Японию, Китай и Мальдивы.

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