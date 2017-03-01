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22:02 (мск), источник: РИА Новости

Геологи нашли в Канаде древнейшие следы жизни на Земле

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Геологи нашли в окрестностях Квебека древнейшие на сегодняшний день следы микробов возрастом до 4,28 миллиарда лет, указывающие на появление жизни почти сразу после рождения планеты, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

«Наше открытие поддерживает гипотезу о том, что жизнь на Земле появилась у гидротермальных источников на дне океана почти сразу после того, как планета сформировалась. Быстрое появление жизни на Земле хорошо укладывается в другие недавние находки, говорящие о том, что уже 3,7 миллиарда лет назад микробы формировали целые пласты осадочных пород», — заявил Мэттью Додд (Matthew Dodd) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

Первые живые организмы появились на Земле во время архейской эры, и пока не существует общепринятой точки зрения насчет того, как и когда зародилась жизнь.

На сегодняшний день есть несколько ископаемых свидетельств того, что микробы уже существовали в первичном океане Земли примерно 3,4 миллиарда лет назад, однако многие ученые считают, что жизнь могла зародиться гораздо раньше этой отметки.

Три года назад японские геологи нашли намеки на то, что жизнь уже существовала на Земле около 3,7 миллиарда лет назад, изучая образцы графита из формации Исуа, сформировавшейся в это же время на территории Гренландии. В прошлом году ученые нашли первые однозначные свидетельства существования жизни в ту эпоху, а в 2015 году они нашли в Австралии предположительные следы жизни, населявшей океаны Земли 4 миллиарда лет назад.

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Додд и его коллеги заявляют, что им удалось найти «настоящие» следы жизни, существовавшей почти столько же, сколько и сама планета, изучая породы одного из самых древних пластов земной коры, залегающие в окрестностях Квебека, столицы Канады.

Этот слой, так называемый Нуввуагиттукский зеленокаменный пояс, сформировался как минимум 3,78 миллиарда лет назад, однако доли изотопов некоторых долгоживущих радиоактивных элементов указывают на то, что он мог возникнуть гораздо раньше — 4,28 миллиарда лет назад, всего через 200 миллионов лет после формирования Солнца и Земли.

В этих породах, как рассказывает Додд, его команде удалось найти множество необычных вытянутых «трубок» длиной в несколько микрометров, заполненных гематитом, оксидом железа. Структура кристаллов в этих трубках, по словам геологов, идентична отложениям гематита, которые возникают на дне моря у геотермальных источников, где живут бактерии, питающиеся железом и неорганическими соединениями.

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Рядом с залежами гематита ученые так же нашли отложения графита и апатитов, которые обычно возникают в результате разложения и окаменения останков живых существ. И то и другое, как считают Додд и его коллеги, однозначно указывает на то, что гематит и прочие отложения являются продуктом жизнедеятельности первых микроорганизмов Земли.

Сами трубки с гематитом, в свою очередь, находились внутри небольших полых шариков миллиметрового и сантиметрового размера, которые, как считают исследователи, возникли в результате выделения газов при разложении микробов после их гибели.

«Все это говорит о том, что жизнь на Земле возникла тогда, когда и Земля, и Марс были пригодными для жизни и имели океаны из воды, что ставит перед нами новые интересные вопросы о существовании внеземной жизни. Поэтому, мы считаем, что на Марсе должны присутствовать следы жизни в породах, сформировавшихся 4 миллиарда лет назад», — заключает Додд.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Попов спросите .Они всё про зарождение жизни расскажут .
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