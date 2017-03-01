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22:09 (мск), источник: Tengrinews

В Мангистау выяснили, почему по степи ползают тюлени

Появилась еще одна версия: потерявшиеся особи — это малыши, которые не смогли найти выход к замерзшему морю и пошли по направлению к солнцу.

В Мангистау выяснили, почему по степи ползают тюлени, сообщает КТК.

Напомним, детеныша тюленя неделю назад обнаружил в степи недалеко от месторождения Каражанбас житель Мангистау. Ранее вдали от моря нашли двух млекопитающих — одного на трассе Каражанбас — Каламкас, другого — на месторождении Северные Бузачи. Экологи опровергли версию появления тюленей в степи Мангистау из-за загрязнения Каспия. Они исследовали пробы воды, почвы, воздуха на побережье и не выявили никаких нарушений. Телеканал отмечает, что экологи с самого начала были категоричны: вины природы в миграции тюленей нет. Специалисты предполагают, что во всем виноваты люди, которые решили позабавиться с млекопитающими, а потом их просто выбросили. Также сообщается, что есть еще одна версия: потерявшиеся особи — это малыши, которые не смогли найти выход к замерзшему морю и пошли по направлению к солнцу.

«У казахов есть вот «киндык катары салкын», мороз. Вот они рождаются, и у них пупок замерзает ко льду, потом отрывается, и в этот момент, наверное, где-то открытое место было. Мать, наверное, нырнула в воду, а ребенок остался в воде. И вот он идет по направлению к солнцу, — пояснил заместитель начальника рыбинспекции Мангистауской области Куангали Ашаков.

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