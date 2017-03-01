В Мангистау выяснили, почему по степи ползают тюлени
Появилась еще одна версия: потерявшиеся особи — это малыши, которые не смогли найти выход к замерзшему морю и пошли по направлению к солнцу.
Появилась еще одна версия: потерявшиеся особи — это малыши, которые не смогли найти выход к замерзшему морю и пошли по направлению к солнцу.
В Мангистау выяснили, почему по степи ползают тюлени, сообщает КТК.
Напомним, детеныша тюленя неделю назад обнаружил в степи недалеко от месторождения Каражанбас житель Мангистау. Ранее вдали от моря нашли двух млекопитающих — одного на трассе Каражанбас — Каламкас, другого — на месторождении Северные Бузачи. Экологи опровергли версию появления тюленей в степи Мангистау
«У казахов есть вот «киндык катары салкын», мороз. Вот они рождаются, и у них пупок замерзает ко льду, потом отрывается, и в этот момент, наверное,