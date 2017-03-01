В Мангистау выяснили, почему по степи ползают тюлени, сообщает КТК.

Напомним, детеныша тюленя неделю назад обнаружил в степи недалеко от месторождения Каражанбас житель Мангистау. Ранее вдали от моря нашли двух млекопитающих — одного на трассе Каражанбас — Каламкас, другого — на месторождении Северные Бузачи. Экологи опровергли версию появления тюленей в степи Мангистау из-за загрязнения Каспия. Они исследовали пробы воды, почвы, воздуха на побережье и не выявили никаких нарушений. Телеканал отмечает, что экологи с самого начала были категоричны: вины природы в миграции тюленей нет. Специалисты предполагают, что во всем виноваты люди, которые решили позабавиться с млекопитающими, а потом их просто выбросили. Также сообщается, что есть еще одна версия: потерявшиеся особи — это малыши, которые не смогли найти выход к замерзшему морю и пошли по направлению к солнцу.