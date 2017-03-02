Отстрел серых ворон вызвал у жителей Дона протест

К тому же, по словам чиновников, они разоряют гнезда певчих пернатых. Ученые-орнитологи категорически против — они напомнили, что было в Китае в 60-е годы, когда после истребления воробьев пришли полчища саранчи.

«Массовый отстрел птиц!», — в интернете появилась новость, вызвавшая негодование у защитников пернатых. Причём объект охоты — серая ворона. Та, что в первую очередь известна своим умом.

«Подумайте, что вы делаете??? Птицам также больно! Опомнитесь, люди! Это как, интересно, собираются этих ворон отстреливать? Вороны — умнейшие птицы, они делятся друг с другом информацией, очень хитрые и осторожные. К ним с ружьем близко не подойдешь», — пишут пользователи в интернете.

Впрочем, в областном Минприроды вопрос с отстрелом корректно именуют «контролем численности». Сегодня этих серо-черных птиц развелось так много, что охотничьи угодья бьют тревогу. Серьезный ущерб несут там, где охотпользования примыкают к низовьям Дона. Оно и понятно, ворона любит селиться возле воды, где легко достать корм — и не только рыбу. Она поедает яйца уток и ест даже молодых птенцов. В прошлый весенне-летний период специалисты констатируют, что ворона разорила 80% гнезд водоплавающих птиц Сальского и Весёловского районов.

«Ум серой вороны представляет собой огромную проблему, она хищник и всеядна. Она может нападать на взрослых птиц. Любой источник еды, который она посчитает для себя возможным без угрозы для ее жизни, она им обязательно воспользуется», — говорит доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Алексей Тихонов.

Много беспокойства серая ворона доставляет аэропорту, коммунальным хозяйствам города, считают в Минприроды. Но отстреливать птицу будут только в районах области возле рек и водоемов, и только согласно научным рекомендациям. Срок охоты — максимум четыре месяца. Но, как показывает практика предыдущих лет, за поставленные сроки такое количество убить невозможно. Птица по своей сути одиночка, и ее сложно даже отследить.

«В охотхозяйствах достаточно иметь 2−3 пары серой вороны на 1000 га. Это является оптимальным. Не наносит вреда, и является санитаром охотничьих угодий», — говорит главный специалист отдела животного мира Министерства природных ресурсов Ростовской области Светлана Федюнина.