Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Конец ультиматума Киеву отметили освещением «Донбасс-Арены» - СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
22:47 (мск), источник: Zakon.kz

В горах Алматы спустили лавину

Объем сошедшей снежной массы составил 8500 куб.метров.

Источник: Zakon.kz

В Заилийском Алатау был произведен профилактический спуск снежной лавины, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт ГУ «Казселезащита».

В целях недопущения самопроизвольного спуска схода снежных лавин и обеспечения безопасности отдыхающих на территории автодороги БАО-Космостанция и на основании рекомендации РГП «Казгидромет» 1 марта 2017 года специалисты Алматинского городского эксплуатационного управления ГУ «Казселезащита» совместно со специализированной организацией ТОО «Нартас» провели профилактический спуск снежной лавины в лавиносборе № 18 ГАИШ. Фактический объем сошедшей снежной массы составил 8500 куб.метров.

Лавина перекрыла автодорогу выше Погранпоста БАО-Космостанция. Бульдозер Космостанции осуществил расчистку. При профилактическом спуске лавины, здания и сооружения не пострадали. Жертв и пострадавших нет.

В превентивных работах по спуску лавины были задействованы специалисты АГЭУ ГУ «Казселезащита», ТОО «Нартас». Работы проводились под контролем и наблюдением представителей ДЧС г. Алматы, РГП «Казгидромет», ТОО «Институт географии», РОСО КЧС МВД РК, ГУ «Центр медицины катастроф» КЧС МВД РК.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Годовая инфляция в 2017 году будет складываться внутри коридора 6-8%
В МИД РФ не ожидали отзыва посла Молдавии в России
СМИ назвали имя кандидата на пост посла США в Москве
Определились все полуфиналисты Кубка России по футболу
РФ и Сирия нанесли удар по поддерживаемой США коалиции
Обнародован рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах
Саудовский король взял в девятидневную поездку 460 тонн багажа
Борис Джонсон выступил за усиление санкций против России
Спорт
Миранчук спешит навстречу «Рубину» Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Тосно». В полуфинале железнодорожники встретятся с «Уфой», а в случае победы могут сыграть в финале с «Рубином»
Авто
Из Lada Largus сделали минивэн за миллион рублей Нижегородская компания «Самотлор-НН», занимающаяся доработкой автомобилей, презентовала новый проект
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь