В горах Алматы спустили лавину

В Заилийском Алатау был произведен профилактический спуск снежной лавины, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт ГУ «Казселезащита».

В целях недопущения самопроизвольного спуска схода снежных лавин и обеспечения безопасности отдыхающих на территории автодороги БАО-Космостанция и на основании рекомендации РГП «Казгидромет» 1 марта 2017 года специалисты Алматинского городского эксплуатационного управления ГУ «Казселезащита» совместно со специализированной организацией ТОО «Нартас» провели профилактический спуск снежной лавины в лавиносборе № 18 ГАИШ. Фактический объем сошедшей снежной массы составил 8500 куб.метров.

Лавина перекрыла автодорогу выше Погранпоста БАО-Космостанция. Бульдозер Космостанции осуществил расчистку. При профилактическом спуске лавины, здания и сооружения не пострадали. Жертв и пострадавших нет.

В превентивных работах по спуску лавины были задействованы специалисты АГЭУ ГУ «Казселезащита», ТОО «Нартас». Работы проводились под контролем и наблюдением представителей ДЧС г. Алматы, РГП «Казгидромет», ТОО «Институт географии», РОСО КЧС МВД РК, ГУ «Центр медицины катастроф» КЧС МВД РК.