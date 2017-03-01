В горах Алматы спустили лавину
Объем сошедшей снежной массы составил 8500 куб.метров.
Объем сошедшей снежной массы составил 8500 куб.метров.
В Заилийском Алатау был произведен профилактический спуск снежной лавины, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт ГУ «Казселезащита».
В целях недопущения самопроизвольного спуска схода снежных лавин и обеспечения безопасности отдыхающих на территории автодороги
Лавина перекрыла автодорогу выше Погранпоста
В превентивных работах по спуску лавины были задействованы специалисты АГЭУ ГУ «Казселезащита», ТОО «Нартас». Работы проводились под контролем и наблюдением представителей ДЧС г. Алматы, РГП «Казгидромет», ТОО «Институт географии», РОСО КЧС МВД РК, ГУ «Центр медицины катастроф» КЧС МВД РК.