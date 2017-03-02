В Калининградской области нашли двухкилограммовый янтарный самородок
Сотрудники Янтарного комбината нашли самородок весом 2,3 килограмма. Об этом сообщается на официальной странице регионального УФАС в Facebook.
Сотрудники Янтарного комбината нашли самородок весом 2,3 килограмма. Об этом сообщается на официальной странице регионального УФАС в Facebook.
«Мартовский подарок Пальмникена. Сегодня сотрудники янтарного комбината нашли самородок весом 2 кг 360 граммов! Правда он шикарен», — говорится в посте.
Напомним, в 2016 году на Приморском карьере янтарного комбината добыли 14 крупных камней весом свыше одного килограмма.