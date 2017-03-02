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11:02 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининградской области нашли двухкилограммовый янтарный самородок

Сотрудники Янтарного комбината нашли самородок весом 2,3 килограмма. Об этом сообщается на официальной странице регионального УФАС в Facebook.

«Мартовский подарок Пальмникена. Сегодня сотрудники янтарного комбината нашли самородок весом 2 кг 360 граммов! Правда он шикарен», — говорится в посте.

Напомним, в 2016 году на Приморском карьере янтарного комбината добыли 14 крупных камней весом свыше одного килограмма.

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