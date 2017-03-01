2 марта в республике ожидается слабый дождь
Завтра в Молдове будет облачно, ожидается слабый дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер
Завтра в Молдове будет облачно, ожидается слабый дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер
В Бричанах, Сороках и Оргееве ожидается до плюс 8, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве — 10 выше ноля, в Кишинёве и Тирасполе — 11 с плюсом. В Леове воздух прогреется до 12 градусов, в Кагуле и Комрате — плюс 13.
В ближайшие дни сохранится теплая погода. В столице будет до +16ти. Ночью ожидается до четырех выше ноля.