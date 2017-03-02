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00:36 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Москве появились улица Андрея Карлова и площадь Фиделя Кастро

В Москве установили уличные указатели с обозначениями площади Фиделя Кастро и улицы Андрея Карлова.

Источник: Агентство «Москва»

«Уличные указатели установлены сегодня, 1 марта, на площади Фиделя Кастро и улице Андрея Карлова», — приводит ТАСС сообщение столичного комплекса городского хозяйства.

Именем убитого российского дипломата Андрея Карлова назван проектируемый проезд в районе Дорогомилово на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы.

В память о кубинском лидере Фиделе Кастро назвали площадь на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц.

Напомним, Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря прошлого года. Покушение произошло в тот момент, когда он произносил речь на открытии фотовыставки. Выдававший себя за полицейского террорист был застрелен на месте преступления.

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