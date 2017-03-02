В Москве появились улица Андрея Карлова и площадь Фиделя Кастро
В Москве установили уличные указатели с обозначениями площади Фиделя Кастро и улицы Андрея Карлова.
В Москве установили уличные указатели с обозначениями площади Фиделя Кастро и улицы Андрея Карлова.
«Уличные указатели установлены сегодня, 1 марта, на площади Фиделя Кастро и улице Андрея Карлова», — приводит ТАСС сообщение столичного комплекса городского хозяйства.
Именем убитого российского дипломата Андрея Карлова назван проектируемый проезд в районе Дорогомилово на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской улицы.
Напомним, Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря прошлого года. Покушение произошло в тот момент, когда он произносил речь на открытии фотовыставки. Выдававший себя за полицейского террорист был застрелен на месте преступления.