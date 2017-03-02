В Москве появились улица Андрея Карлова и площадь Фиделя Кастро

В память о кубинском лидере Фиделе Кастро назвали площадь на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц.

В память о кубинском лидере Фиделе Кастро назвали площадь на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц.

Напомним, Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря прошлого года. Покушение произошло в тот момент, когда он произносил речь на открытии фотовыставки. Выдававший себя за полицейского террорист был застрелен на месте преступления.