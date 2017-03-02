Авторынок «Зеленый угол» потихоньку «испаряется»
Авторынок Владивостока: выбор пока есть, но он все меньше.
Авторынок Владивостока: выбор пока есть, но он все меньше.
Авторынок Владивостока: выбор пока есть, но он все меньше, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru.
На главном авторынке Дальнего Востока — «Зеленый угол» во Владивостоке автомобилей из прошлогоднего завоза остается все меньше. Свежих экземпляров почти нет, покупателей тоже мало. Проблема с установкой системы