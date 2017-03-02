Авторынок «Зеленый угол» потихоньку «испаряется»

Авторынок Владивостока: выбор пока есть, но он все меньше, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru.

На главном авторынке Дальнего Востока — «Зеленый угол» во Владивостоке автомобилей из прошлогоднего завоза остается все меньше. Свежих экземпляров почти нет, покупателей тоже мало. Проблема с установкой системы ЭРА-ГЛОНАСС полностью не решена — растаможили только машины, привезенные до 15 января 2017 года. Окончательно вопрос обещают «закрыть» до середины марта. В связи с этим, свежих поступлений на «Зеленый угол» пока не ожидается, но есть выбор из старых «запасов». Изучением этих машин и занимаются немногочисленные покупатели.