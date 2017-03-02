Более 100 тысяч школьников Хабаровского края отдохнут в лагерях на каникулах

Хабаровск, 2 марта, AmurMedia.

В правительстве Хабаровского края состоялось заседание краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. В режиме видеоконференцсвязи участники подвели итоги оздоровительной кампании 2016 года и определили задачи на предстоящий период.

Как отметил первый заместитель министра образования и науки края Александр Король, на отдых детей из бюджета было выделено 470 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

«139 миллионов были направлены на организацию отдыха детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В регионе на 100% выполнены обязательства по выплате части стоимости путевки. На эти цели было направлено 133 миллиона. На кампанию 2017 года в краевом бюджете предусмотрено почти 500 млн рублей», — отметил Александр Король.

Он также добавил, что в дни весенних каникул, которые в регионе пройдут в период с 27 марта по 2 апреля школьники смогут отдохнуть в четырех загородных лагерях. Для них будут организованы профильные смены «Созвездие собирает друзей» и «Арифметика успеха» в дружине «Созвездие», «Школа технического творчества» в молодежном центре «Западный», также специальная программа подготовлена в оздоровительных лагерях «Кедр», расположенном в Комсомольске-на-Амуре и «Энергетик» Хабаровского района.

«Детская оздоровительная кампания в регионе уже началась. В настоящее время 53 ребенка отдыхают во всероссийских детских центрах «Океан» и «Артек», также профильные смены проходят в краевых центрах «Созвездие» и «Западный», — отметила заместитель начальника управления воспитания и дополнительного образования минобрнауки края Ирина Ивлева.

В феврале молодежный центр «Западный» принял 25 первоклассников из Ванинского и Советско-Гаванского районов. В настоящее время здесь находятся 120 детей, поощренных путевками за успехи в учебе и спорте. В рамках смены реализуются два социально-адаптивных проекта «Акварель» и «Крылья» для 38 детей-инвалидов.

С начала года также работает краевой центр внешкольной работы «Созвездие», где уже отдохнули более тысячи детей. С 11 по 20 марта сюда отправятся 200 старшеклассников для участия в профильной программе «Созвездие Скилз» по 15 компетенциям.

Летом в Хабаровском крае начнут работу 527 детских организаций, в числе которых 22 загородных оздоровительных лагеря, 434 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием, 30 палаточных и 40 лагерей труда и отдыха. Помимо этого Краевой центр образования организует профильный лагерь естественно-научной направленности на базе школы-интерната № 9 в Вяземском районе на 50 мест.

Также 624 ребенка отправятся в федеральные, международные детские центры «Океан», «Орленок», «Артек» и «Смена».