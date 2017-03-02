Картина Климта ушла с молотка за 60 миллионов долларов

Торги произведениями искусства, созданными в стилях импрессионизма и модернизма, прошли в Лондоне вечером 1 марта. Покупатель, чье имя не называется, заплатил за полотно 47,97 миллиона фунтов стерлингов (это 59,3 миллиона долларов.

В Sotheby’s подчеркнули, что за всю историю проведенных различными аукционными домами торгов предметами живописи в Европе это третья по величине сумма, полученная от продажи картины.