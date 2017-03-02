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03:26 (мск), источник: Губерния онлайн

День православной книги отметят хабаровчане

В храмах Хабаровска отметят День православной книги. Жители города смогут посетить специальные выставки, посвященные Великому посту.

5 марта в книжной лавке храма Серафима Саровского всех желающих познакомят с духовной литературой.

Также проповеди и поучения на дни Великого поста будут представлены в приходской библиотеке Христорождественского собора. Выставка будет работать в субботу и воскресенье с 9:00 до 15:00, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

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