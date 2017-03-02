Снайперов, эрудитов и кавалеров ищут среди воинов Приморья

Пять дней за почетное звание лучшего специалиста военного дела будут бороться 20 мужчин и семь женщин, которые прошли отбор в своих подразделениях и соединениях.

Конкурс проходит по пять номинациям: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Эрудит», «Кавалер», «Сударыня».

Военнослужащие соревнуются на полосе препятствий, выявляют сильнейшего в кроссе и на тропе разведчика. Кроме того, строгое жюри оценит конкурсантов на знание истории России и определит лучшего артиста в художественном конкурсе.

В дальнейшем победителям предстоит продемонстрировать свои знания и навыки на отборочном окружном этапе конкурса «Воин Содружества», который пройдет в Хабаровске.