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03:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Снайперов, эрудитов и кавалеров ищут среди воинов Приморья

В общевойсковом объединении Восточного военного округа в Уссурийске торжественно открылся второй отборочный этап международного конкурса «Воин Содружества», сообщили ИА Дейта в штабе ВВО.

Пять дней за почетное звание лучшего специалиста военного дела будут бороться 20 мужчин и семь женщин, которые прошли отбор в своих подразделениях и соединениях.

Конкурс проходит по пять номинациям: «Атлет», «Профессионал», «Снайпер», «Эрудит», «Кавалер», «Сударыня».

Военнослужащие соревнуются на полосе препятствий, выявляют сильнейшего в кроссе и на тропе разведчика. Кроме того, строгое жюри оценит конкурсантов на знание истории России и определит лучшего артиста в художественном конкурсе.

В дальнейшем победителям предстоит продемонстрировать свои знания и навыки на отборочном окружном этапе конкурса «Воин Содружества», который пройдет в Хабаровске.

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